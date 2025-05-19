"יפה תורה עם דרך ארץ"

ישיבת 'המתיבתא – תורה ודעת' בראשות הגאון רבי דוד לייבל שליט”א, סוללת דרך ייחודית המשלבת לימוד תורה איכותי עם השכלה אקדמית, מתוך שאיפה למצוינות בקודש ובחול, ומתוך אמונה כי הגיעה העת להחיות את דרכה השלמה של 'תורה עם דרך ארץ'.

הישיבה רואה בבית המדרש לא רק חומת מגן בפני אתגרי העולם, אלא מרחב מעצב של זהות, השקפה ועמוד שדרה רוחני – שילוו את הבוגר גם בצאתו אל מחוץ לכותלי הישיבה.

בין עמודי הגמרא למסלולי הלימוד האקדמיים, נבנית קומתו של בן תורה המחובר לשורשיו, וערוך למפגש של שליחות עם עולם המעשה.