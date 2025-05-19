"יפה תורה עם דרך ארץ"

ישיבת 'המתיבתא – תורה ודעת' בראשות הגאון רבי דוד לייבל שליט”א, סוללת דרך ייחודית המשלבת לימוד תורה איכותי עם השכלה אקדמית, מתוך שאיפה למצוינות בקודש ובחול, ומתוך אמונה כי הגיעה העת להחיות את דרכה השלמה של 'תורה עם דרך ארץ'.
הישיבה רואה בבית המדרש לא רק חומת מגן בפני אתגרי העולם, אלא מרחב מעצב של זהות, השקפה ועמוד שדרה רוחני – שילוו את הבוגר גם בצאתו אל מחוץ לכותלי הישיבה.
בין עמודי הגמרא למסלולי הלימוד האקדמיים, נבנית קומתו של בן תורה המחובר לשורשיו, וערוך למפגש של שליחות עם עולם המעשה.
סדר היום בבית המדרש נושא אופי קפדני ומחייב המוקדש ברובו ללימודי קודש. לימוד הגמרא מתקיים בעיון למדני, ברוח הישיבות, אך מתוך קשב לעולמם הפנימי של התלמידים, לשאלות ולתחומי העניין שמניעים אותם. כך נפתחים לעיתים שערים חדשים ומרתקים אל עומקי הסוגיה, המחברים אותם באופן אישי ומשמעותי לגמרא ולדרך הלימוד.
לצד הגמרא נלמדים גם תנ"ך, מדרשי אגדה, מחשבת ישראל, חסידות והלכה, ובמרכזם: שימת דגש על עבודת ה' – דרך שיחות, לימוד בקבוצות ועיסוק בנושאים כמו תפילה, יראת שמים, שמירת מצוות וקשר אישי עם הקב"ה. כך מתעצבת ומתחזקת השקפתו התורנית של התלמיד ומתבסס בתוכו עמוד שדרה רוחני יציב שילווה אותו במפגש עם אתגרי עולם החול ויסייע לו לשמור על זהותו הישיבתית.
במסגרת הישיבה, ובמקביל ללימודי הקודש, מתקיימת תכנית לימודים אקדמית מטעם האוניברסיטה הפתוחה – הכוללת מכינה קדם-אקדמית ולימודי תואר ראשון, בליווי אישי ומקצועי של צוות הישיבה לאורך כל הדרך.
לצד זאת, הישיבה מציעה מספר אפשרויות למסלולי דחיית שירות מוכרים לתלמידים המעוניינים בכך, המאפשרים להקדיש את השנים הראשונות ללימוד תורה והשכלה, ובהמשך לצאת לשירות צבאי מותאם – מתוך בגרות, זהות תורנית מגובשת ותחושת אחריות אישית וחברתית עמוקה.
בהשראת קריאתו של שלמה המלך: "בכל דרכיך דעהו – והוא יישר אורחותיך", שואפת הישיבה להצמיח תלמידים שאינם נבדלים מן העולם, אלא מגדירים אותו מחדש מתוך עולמה של תורה.
מתוך השקידה בעומקה של גמרא, במקרא, בהלכה ובמחשבת ישראל, יוצא התלמיד אל מרחבי החיים כשהוא מחובר למקורותיו, ויודע לשלב מעשה עם אמונה, מקצוע עם שליחות, קודש עם דרך ארץ.
בית המדרש מתברך בצוות מסור ומקצועי המורכב מרבנים תלמידי חכמים בעלי ניסיון עשיר בתחום החינוך וההוראה. הגישה החינוכית בישיבה רואה בתלמיד עולם מלא – ומעמידה את הקשר האישי, הרוחני והרגשי במרכז העשייה. הרבנים מלווים כל תלמיד מתוך כבוד, רגישות ואמון ומבססים את הקשר איתו באמצעות שיח ישיר וליווי אישי ומקצועי התורם ליציבות רוחנית ולצמיחה אישית.
הקשר העמוק והנרקם בין הצוות לתלמידים ממשיך ללוות אותם גם הרבה אחרי סיום שנות הלימוד
לראש הישיבה גישה ייחודית בלימוד סוגיות הש"ס המשתקפת בשיעוריו שבעל פה ושבכתובים (״שיעורי הרב״ וספרים נוספים). ייסד את רשת הכוללים רעק"א ורבי שלמה איגר, ועומד מאחורי מיזמים תורניים וחברתיים רבים נוספים. מדי שבוע נמסרים בהיכל הישיבה שיעוריו על הסוגיה הנלמדת ובנוסף שיעורי פרשת שבוע קבועים.
המתיבתא מיועדת לבוגרי ישיבות תיכוניות חרדיות ולבוגרי ישיבות קטנות קלאסיות, המעוניינים לשלב לימוד תורה בעיון עם רכישת השכלה מקצועית והכנה לחיים – במסגרת ישיבתית מלאה ומתוך מחויבות עמוקה לחיים תורניים וזהות ישיבתית.
לא. כל הלימודים האקדמיים מתקיימים בתוך תחומי הישיבה.
הישיבה פועלת בשיתוף מלא עם האוניברסיטה הפתוחה, ומביאה מרצים מוסמכים שמעבירים שיעורים בשטח הישיבה, באווירה תורנית ובפיקוח צמוד של הצוות.
כך נשמרת מסגרת ישיבתית מלאה – מבלי שהתלמידים יידרשו לצאת למוסדות חיצוניים או להתערבב באווירה שאינה תואמת את רוח המקום.
בישיבה פועלת תכנית לימודים אקדמית מטעם האוניברסיטה הפתוחה, הכוללת מכינה קדם אקדמית ייעודית לבוגרי מערכת החינוך החרדית, ולימודי תואר ראשון במגוון תחומים. הלימודים מלווים אישית על ידי צוות הישיבה מבחינה מקצועית, רוחנית ואישית.
ניתן ללמוד כל תואר שמציעה האוניברסיטה הפתוחה, בהתאם לבחירתו האישית של כל תלמיד. הלימודים מתקיימים בתוך הישיבה, בליווי מקצועי וחינוכי. במסלול מדעי המחשב המונה קבוצה גדולה של תלמידים ניתנת מעטפת מוגברת הכוללת מרצים חיצוניים מטעם האוניברסיטה שמגיעים לישיבה פעמיים בשבוע ושעות תרגול נוספות.
בשאר התארים מציעה הישיבה מעטפת תומכת בלמידה הכוללת תרגולים קבוצתיים, סדנאות וליווי אישי.
המתיבתא היא קודם כול ישיבה – לא מסגרת הכשרה, לא "מכללה תורנית", לא "תכנית שילוב" ולא מודל מקוצר של לימוד תורה.
בניגוד למסגרות המשלבות לימודים תורניים במסגרת אקדמית, המתיבתא פועלת כישיבה תורנית במלוא מובן המילה ושומרת על אורח חיים ישיבתי מובהק – עם סדרי לימוד ישיבתיים, שיעורים בעיון, שבתות ישיבה, תקנון מסודר, קוד לבוש ישיבתי וחיי פנימייה שמושתתים על אחריות אישית.
השילוב עם הלימודים האקדמיים נעשה בזהירות ובשיקול דעת ובליווי הדוק של צוות הישיבה – תוך שמירה על הצביון הרוחני והאישי של כל תלמיד ומבלי לטשטש את הגבולות בין קודש לחול.
כן. הישיבה מציעה מסלולי דחיית שירות המאפשרים לתלמיד להקדיש את השנים הראשונות ללימוד תורה והשכלה – ולאחר מכן לצאת לשירות צבאי מותאם במסגרת חרדית, מתוך זהות תורנית מגובשת.
בוודאי. ניתן לתאם ביקור אישי בישיבה, להתרשם מהאווירה ומהצוות, ולפגוש תלמידים. נשמח לפתוח את שערינו לכל מי שמתעניין.
